Filistin bayrağı açan Celtic taraftarına darbe: Kombineleri iptal edildi, stada girişleri yasaklandı

İrlanda'dan İskoçya'ya göçen rahiplerin kurduğu Celtic, politik duruşuyla bilinen bir kulüp.

Siyasi ve toplumsal olaylara karşı gösterdiği tepkiyle adından söz ettiren Monarşi karşıtı kulübün taraftarları, 'İsrail-Filistin' savaşında da Filistin'in yanında olduklarını belirtmişti.

Kulübün Green Brigade(Yeşil Tugaylar) taraftar grubu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Lazio ve Atletico Madrid maçlarında, tribünün büyük bir bölümünde Filistin bayraklarıyla gösteri yapmıştı.

Ortaya çıkan haberlere göre Celtic kulüp yönetimi, Green Brigade taraftar grubuna üye kimselerin, iç saha ve deplasman maçlarına girişi yasaklandı.

İskoç basını, taraftar grubunun üyelerinden kombine bilet sahiplerine bir mesaj iletilerek "ciddi güvenlik endişeleri" sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar biletlerinin askıya alındığının bildirdiğini yazdı.

Celtic'in bu hafta kendi liginde oynayacağı St Mirren maçında bu yasak kararının uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem