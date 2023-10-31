Almanya'da Filistin'e destek verdiği için kadro dışı kalan futbolcu için yeni karar

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin affedildiğini açıkladı.

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Almanya'da Filistin'e destek verdiği için kadro dışı kalan futbolcu için yeni karar

Filistin'e destek paylaşımı sonrası kadro dışı kalan Anwar El Ghazi için yeni bir karar alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaptığı paylaşım sonrası özür dileyen 28 yaşındaki oyuncunun yeniden takıma katılacağı belirtildi.

Hollandalı oyuncunun yaptığı paylaşımı da sildiği ifade edildi. Ayrıca, Filistin'e destek paylaşımı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde idmanlara çıkacağı da aktarıldı.

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