Beşiktaş Gaziantep'i 2 golle geçti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar maçı 2-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Beşiktaş, mücadeleyi 2-0 kazandı. Galibiyet golleri; 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun'un kafa vuruşlarıyla geldi.
Beşiktaş'ta Hadziahmetovic 86. dakikada kırmızı kart gördü. Gaziantep FK'de ise Furkan Soyalp, 90. dakikada takımını eksik bıraktı.
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