Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü sahibini buldu. Ödül bu yıl da 8'inci kez Lionel Messi'ye gitti.

Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!

Dünyanın en iyi futbolcularını belirleyen Ballon d’Or ödülü, Paris’te düzenlenen törenle sahibini buludu. Avrupa futbolunun bireysel anlamda en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d’Or’un 67. ödül törenine Theatre du Chatelet ev sahipliği yaptı.

BALLON D'OR MESSİ'NİN

Lionel Messi, 8. kez yılın en iyi futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

KADINLARDA ÖDÜLÜN SAHİBİ AITANA BONMATI

Kadınlar Ballon d’Or ödülünün sahibi Barcelonalı Aitana Bonmati oldu. İspanya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğunu kazanan ve Barcelona ile Şampiyonlar Ligi’ni alan Aitana Bonmati ödüle layık görüldü.

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