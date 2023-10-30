Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada aralık ayı içerisinde yapılması planlanan seçim tarihinin öne çekildiğini duyurdu.

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Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti

Daha önce 17 Aralık olarak açıklanan Beşiktaş Seçimli Genel Kurulu, öne çekildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Genel Kurul'un 25-26 Kasım tarihinde toplanacağını duyuruldu.

Açıklama şöyle:

"Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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