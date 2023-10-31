İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal'ın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İsmail Kartal’ın 29.10.2023 tarihinde oynanan Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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