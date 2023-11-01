İsrail bir kez daha mülteci kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var
Cibaliye mülteci kampının bir kez daha hedef alındığı ve saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydedildi.
İsrail, Gazze'de bulunan Cibaliye mülteci kampının bir kez daha hedef aldı.
Filistin Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.
İsrail, aynı mülteci kampını dün de hedef almış, yüzlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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