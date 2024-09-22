Uçakta Panik Dolu Anlar! Elektronik Sigara Patladı, Yolcular Tahliye Edildi

EasyJet’in Yunanistan'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na doğru yola çıkacak olan Airbus A321neo tipi uçağında elektronik sigaranın patlaması sonucu kabin içerisi dumanla kaplandı.

Yetkililer, başta 'bomba' olabileceğini düşündükleri yangının, bir yolcunun el bagajında bulunan powerbank ve elektronik sigaralardan kaynaklandığını belirtti. Yolcular, kabindeki bir çantadan patlama sesi duyduklarını, büyük alev parlaması ve siyah duman gördüklerini bildirdi.

Kabin ekibi, acil durum ilan ederek uçağı kaydıraklar açılarak tahliye etti. 236 yolcudan yaralanan olmazken, uçak güvenli bir şekilde boşaltıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket, Independent'a yaptığı açıklamada, "EasyJet, 17 Eylül'de Heraklion'dan Londra Gatwick'e giden EZY8216 sefer sayılı uçuşun, bir yolcunun kabin bagajında ​​çıkan yangın nedeniyle kalkıştan önce biniş sırasında boşaltıldığını doğruladı. İtfaiye ekipleri uçağa müdahale etti ve kabin ekibi prosedürlere uygun şekilde uçağı tahliye etti. Yolcular terminale alınırken, aynı günün ilerleyen saatlerinde yolcuları evlerine uçurmak için yeni bir uçak ve mürettebat ayarlandı. Güvenlik bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.