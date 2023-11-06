Tutuklanan Polat çiftine bir kötü haber de avukatlarından

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat‘ın avukatı Çağdaş Çelik, müvekkillerinin tutuklanması sonrası dosyadan çekildiğini açıkladı.

Tutuklanan Polat çiftine bir kötü haber de avukatlarından

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çifti gündemdeki yerini korurken; sıcak bir gelişme yaşandı.

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DOSYADAN ÇEKİLDİ

Polat çiftinin tutuklanmasının ardından TELE1’den Egehan Erkün’e konuşan Çiftçin avukatı Çağdaş Çelik, müvekkilerinin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yargılandığı davadan çekildiğini açıkladı.

Çelik, “İddiaların delillendirildiğini kabul ediyor musunuz” sorusuna, “Hayır kabul etmiyorum. Dosyanın içeriğini görmedim” yanıtını verdi.

“Niçin bu kararı aldınız” sorusunu sorduğumuzda ise “Sadece dosyanın içinde olmak istemiyorum artık” dedi.

NE OLMUŞTU?

Çiftçin avukatı Çağdaş Çelik, daha önce katıldığı bir programda ‘kara para aklama’ iddiaları delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini açıklamıştı.

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