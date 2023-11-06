ÖSYM, 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024'te yapılacak olan sınavların tarihlerini açıkladı.

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ÖSYM, 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 sınav takvini açıkladı.

Ersoy’un açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran’da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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