Kafes Operasyonu'nda yakalanan 40 şüpheliden 18'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silahlı organize suç örgütü Comanchero üyelerine "suç işlemek için örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından düzenlenen operasyonda yakalanan toplam 40 şüphelinin sevk edildikleri adliyede işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında örgütün elebaşı olduğu tespit edilen Hakan Ayık ve Duax Ngakuru'nun da bulunduğu 18 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"COMANCHERO OUTLOW MOTORCYCLE GANG" OLARAK BİLİNEN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Savcılığın sevk yazısında, "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" olarak bilinen organize suç örgütünün 1968'de Avustralya'da kurulduğu, birçok yasa dışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği, kurulduğu günden beri denizaşırı uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı ifade edildi.

Yazıda, örgütün uyuşturucu madde ticareti yapmasına ilişkin gizli yazışma programı olan "Anom Enterprise" isimli programı kullandığı kaydedilerek örgütün buradaki yazışmaların deşifre edilmesi neticesinde çökertildiği belirtildi.

Söz konusu programın Avustralya, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya uyuşturucu ithalatı, ihracatı ve dağıtımını kolaylaştırmak ve kara para aklama faaliyetine ilişkin yürütülebilecek soruşturmaları engellemek amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

Yazıda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna göre şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı aklamak amacıyla çeşitli iş sektörlerinde şirketler kurdukları, para transferlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi, para bırakma ve aldırmaya ilişkin hızlı olmak amacıyla da döviz bürosu çalıştırdıkları ve sıcak para döngüsü sağlamak için otel işlettiği ifade edilerek tespit edilen bu mal varlıklarına savcılıkça el konulduğu aktarıldı.

Şüpheli Hakan Ayık hakkında düzenlenen sevk yazısında "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" isimli suç örgütünün Türkiye elebaşılığını yaptığı, hakkında Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı anlatıldı.

Ayık'ın Avustralya'yı hedefleyen çok sayıda uyuşturucu sevkiyatına koordine ve aracılık ettiği veya finansal yatırım yaptığı belirtilen yazıda, şüphelinin çeşitli zamanlarda yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatını koordine ettiği kaydedildi.

Yazıda, Ayık'ın, "Anom Enterprise" ağının yöneticisi olduğu, yeni aboneliklere ulaşma, distribütörlere erişim, hesapları kaldırma, cihazları uzaktan silme ve sıfırlama işlemleri için yetkisi bulunduğu anlatılarak, şüphelinin "Big Hugs" ve "Oscar" takma isimlerini kullandığı ifade edildi.

Şüphelinin kara para aklamak amacıyla çok sayıda finansal faaliyet yürüttüğü, bu işlemlerin birçoğunu üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirdiği vurgulanan yazıda, adına kayıtlı şirketler üzerinden döviz bürosu ve otelcilik sektöründe faaliyet yürüttüğü, taşınmaz ve araç alımı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yazıda şüphelinin emniyetin takibinden korunmak maksadıyla isim ve soy isim değişikliği yaptığı da paylaşılırken şüphelinin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen rapora göre de suçtan elde ettiği gelirleri akladığının belirlendiği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Elebaşı Mick Hawi'nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero, sınır aşan silahlı organize suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlenmişti.

Örgüt elebaşı Buddle, 2022'de KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilirken elebaşlardan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun, örgütün yönetimini devralıp suç faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmişti.

Çete elebaşlarının Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri, Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ile Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları anlaşılmıştı.

Suç örgütünün küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştıkları belirlenmişti.

Operasyonun ardından MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki, mal varlığı kapsamında banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el koyulmuştu.

Operasyon sonucunda, ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamlarınca çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 39 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında yakalanan zanlıların sayısı 40'a yükselmişti.

Kaynak: AA