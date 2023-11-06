Gazetecilerin üzerinde sopa olarak kullanılan yasa AYM gündemindeyken MHP'li isim yine ortaya çıktı: 8 Kasım'da görüşülecek

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayı suç olarak düzenleyen yasa, son günlerde gazetecilerin üzerinde adeta iktidarın sopası olarak kullanılmaya başlandı.

Gazeteci Tolga Şardan, MİT’in yargı raporunu haberleştirdiği için cezaevine girerken, Şardan’a destek olan gazeteci Cengiz Erdinç de gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Aynı yasa kapsamında gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alınırken, ifadelesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 29'uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddesinin, Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüş ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulması talebini 8 Kasım’da görüşeceğini açıkladı.

MHP'Lİ İSİM HER AYM KARARI ÖNCESİ ORTAYA ÇIKIYOR

AYM’ye karşı savaş açan MHP’nin İstanbul milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yine ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda “AYM kararları gücünü, Bir başka hukuki merciin denetiminden geçmeyecek olmasından, herkesi bağlayıcı olmasından değil, yetkin ve tutarlı hukuki gerekçelerden almalıdır. Hukuk kuralı uygulayıcının elinde değişmemelidir. Yalan haberi kasıtlı olarak üretme ve yayma eylemi, bireysel ve toplumsal iradeye ve vatandaşların gerçek bilgiye ulaşma imkanını engelleyen ciddi bir tehdit olduğu gerçeği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Yıldız paylaşımının tamamında şunları yazdı:

“CHP, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 29'uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddesinin, Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüş ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulmasını talep etmişti. Sırf ,halk arasında korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaymak, suç olarak düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesinin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayı suç olarak düzenleyen yasanın iptal istemini 8 Kasım Çarşamba günü genel kurulda görüşeceği duyurulmuştur. Suç ve ceza politikasını belirlemek Anayasa Mahkemesi kararlarında sıkça ifade edildiği gibi kanun koyucunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir. Türk Ceza yasasında, kısım ve bölüm başlıklarının yanı sıra her maddenin kenar başlığı bulunmaktadır. Yasa koyucu son yıllarda yasalaşan tüm metinlerde madde kenar başlıklarını kullanmak suretiyle bu konudaki iradesini sergilemiştir. Bir kanun yalnız metni, noktası, virgülü ile değil, sistematiği ile ve dolayısıyla bu sistematiği belirlemede temel ögeleri oluşturan başlık, alt başlık ve kenar başlıkları ile birlikte yürürlüğe konulduğundan madde kenar başlıkları o maddenin yorum ve uygulanmasında gözetilmek zorundadır. 1924 Anayasası “yorum Kanunu’na” izin veriyordu. Kanunlarla ilgili ortaya çıkan belirsizlikleri gidermeye yönelik olarak yasa koyucu “yorum kanunu” çıkarırdı. 1961 ve 1982 anayasaları “yasama yorumuna” izin vermemiş ve yasama organının yorumda bulunması uygulamadan kaldırılmıştır. Ceza kanunlarının yorum tekeli ceza hakimlerine bırakılmıştır. Hakim, yargı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Soruna ölçülü, duygusallıktan uzak ve soğukkanlı yaklaşarak gerek metne bağlı dar yorumla, Gerekse kanun koyucunun iradesini ortaya koyan amaca yönelik yorumla meseleyi çözmeye ve doğru sonuca ulaşmaya çalışacaktır. AYM kararları gücünü, Bir başka hukuki merciin denetiminden geçmeyecek olmasından, herkesi bağlayıcı olmasından değil, yetkin ve tutarlı hukuki gerekçelerden almalıdır. Hukuk kuralı uygulayıcının elinde değişmemelidir. Yalan haberi kasıtlı olarak üretme ve yayma eylemi, bireysel ve toplumsal iradeye ve vatandaşların gerçek bilgiye ulaşma imkanını engelleyen ciddi bir tehdit olduğu gerçeği unutulmamalıdır.”

CHP, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 29'uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddesinin, Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüş ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulmasını talep etmişti.



Sırf ,halk… — Feti Yıldız (@YildizFeti) November 6, 2023

GAZETECİLERDEN AYM ÖNÜNDE NÖBET

Gazeteciler AYM’nin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı “dezenformasyon” suçunun iptalini görüşeceği karar önce AYM önünde nöbet tutacak.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşecek. Bir yıldır onlarca gazetecinin soruşturulmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan “halkı yanıltıcı bilgi yayma” maddesinin keyfi suçlamalara yol açtığını artık tüm ülke biliyor, görüyor. Bu hafta sadece üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama ile karşı karşıya kalan gazeteciler bu yasa maddesinin iptal kararını Anayasa Mahkemesi önündeki “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti” ile karşılayacak. Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent’te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem