CHP liderine kim engel oldu? Kılıçdaroğlu’na çekilme teklifi gittiğinde içeride neler yaşandı?

CHP'de genel başkanlık yarışı geride kalırken, ikinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' denilerek baskı yapıldığı ortaya çıktı.

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay’ında ilk tur oylamasında CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in gerisinde kalmış ve adaylıktan çekilme tartışmaları yaşanmıştı.

Medyada ‘çekildi’ ‘çekilecek’ benzeri haberler yayınlandığı sıralarda, Kılıçdaroğlu’na ‘çekilemezsin’ denilerek baskı yapıldığı ortaya çıktı. Yayınlanan videoda, gazeteci İmambakır Üküş’ün “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” diye bağırdığı görüldü.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç o anların görüntülerini paylaşırken, sosyal medya paylaşımına şu notu düştü:

İşte o olay… CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan “çekilemezsin” baskıları… #ChpKurultayı “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…”

'İMAMOĞLU ÇEKİLMESİNİ TAVSİYE ETTİ'

Sevinç, TV100’de de o anlarda yaşananları şöyle anlattı:

”Ekrem Bey, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini tavsiye etti ‘Efendim çekilirseniz sizi de Onursal Genel Başkan ilan ederiz’ diye kendisine bir tavsiyede bulundu çünkü 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Kemal Bey bunu kabul etti ve çekilme kararını yakın arkadaşlarına iletti. Ancak bir gazeteci (İmambakır Üküş) var İstanbul’da Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı gibi, o Sayın Kılıçdaroğlu’nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz’ demiş. Onun ardından Gamze Akkuş İlgezdi ve Neslihan Hancıoğlu’da duygusal bir şekilde ağlamışlar ve ‘Çekilmeyin, vuruşa vuruşa kaybedelim’ demişler, bunun üzerine Kemal Bey fikrini değiştirmiş.”

ÜKÜŞ ÖZDAĞ İLE İMZALANAN GİZLİ PROTOKOLÜ BİLİYORDU

İmambakır Üküş, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun danışmanları arasında yer alırken, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan gizli protokolü bilen tek kişiydi.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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