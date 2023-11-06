Yer Rize: KYK yurdunda bir asansör kazası daha! Öğrenci hastaneye kaldırıldı, yurt ayaklandı

Geçtiğimiz hafta Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düşmesi sonucu, Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetmişti.

Bir önceki gün Muş'ta Sultan Alparslan Üniversitesi Kız KYK yurdunda asansör düşmüş, 3 öğrenci kurtarılmıştı. Bu durumu protesto eden 4 öğrenci ise yurttan atılmıştı.

Bir asansör kazası haberi de Rize'den, Aydere Kız Öğrenci Yurdu'ndan geldi.

Aktarılana göre içinde 1 öğrencinin olduğu asansörün 8. kattan, 5. kata düştü.

Yurda itfaiye ve ambulans gönderildi. Asansörde kalan öğrencinin durumunun iyi olduğu bilgilendirilirken, yurtta kalan öğrenciler durumu protesto etti.

'İDAREMİZ ÇAY GÜNÜ YAPMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMİYOR'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yetkilileri yurda gelerek öğrencilerle konuşmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.

Vali Baydaş, sorunlu kişilerin görevlerine son verileceğinin sözünü verirken, öğrenciler vali ve rektöre de tepki göstererek, “Susma! Sustukça sıra sana gelecek” diye bağırdı.

Öğrenciler ayrıca "Biz buraya geldik geleli asansör tamir edilmedi, idaremiz çay günü yapmaktan başka bir şey bilmiyor!" diye yurt yönetimine isyan etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası yazılı açıklama yapan Rize Valiliği, şunları söyledi:

“Rize Merkez GSB Ayder Kız Öğrenci Yurdunda 05/11/2023 tarihi, saat 22:30 civarlarında tamir ve onarımı yapılmakta olan asansörde arıza meydana gelmiş olup, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yurtta kalan bir öğrencimizin asansörü kullanımı sırasında asansörün arızaya geçmesi ve kayması neticesinde; asansörde bulunan öğrencimiz asansör kabininden kendi imkânı ile çıkmıştır. Öğrencimiz tedbiren Rize Devlet Hastahanesine intikal ettirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır. Öğrencimizin yaralandığına dair yayılan asılsız haberler üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler yurt önüne toplanarak tepki göstermişlerdir. Yurda bizzat gelen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız öğrencilerle görüşmüş ve teskin etmiştir. Öğrencilerimiz tepkilerini ve taleplerini dile getirerek olaysız dağılmışlardır. Vali Baydaş, yaptığı inceleme ve görüşmeler sonucunda konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını, Ayder Yurdu ve ilimizdeki tüm yurtların asansör, yemekhane ve diğer problemleri ile bizzat ilgileneceğini ve yaşanan bu olayla ilgili varsa sorumluların görevden el çektirileceğini ifade ermiştir. Konu tüm yönleri ile Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir.”

Kaynak: Gerçek Gündem