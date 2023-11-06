Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı

Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ifadesinde şunları söyledi:

DLN isimli firmayı 2022 yılında devraldım. Bir işin ucundan tutup kendime bir hayat kurmak istedim. 2 yıl gibi bir sürede 5-6 şubeye ulaştım.

Buradan kazandığım paralarla mücevherat işine girdim, fakat birkaç ay oldu, henüz zarardan kâra geçmedim. Bu şirketleri yönetirken veya kurarken vergi usul kanununa muhalefet şeklinde bir eylemim olmadı.

Ben bu şirketler üzerinden kara para aklamadım. Babam veya abim borç para istemiş olabilir, ancak benim örgüt ile herhangi bir ilgim veya alakam yoktur.