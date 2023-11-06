Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir: Yapılması gereken tek şey mezarın açılması

Karabulut ailesi avukatı Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun babasının Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması ve DNA eşleştirmesi yapılması talebinde bulunmasına ilişkin değerlendirmesinde "Bize göre artık mezarın açılmamasına ilişkin hiçbir makul meşru gerekçe kalmamıştır. Burada yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması" ifadelerini kullandı.

2009 yılında İstanbul'da öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı oğlunun mezarının açılması ve DNA eşleştirmesi yapılması talebinin ardından Karabulut ailesinin avukat Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu

Epözdemir, mezarın açılmaması için herhangi bir gerekçenin bulunmadığını belirterek "Yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması" dedi.

Epözdemir, Garipoğlu ailesinin de talebiyle artık mezarın açılması konusunda hiçbir gerekçe kalmadığını belirtti.

"MEŞRU GEREKÇE KALMAMIŞTIR"

Epözdemir şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na Cem Garipoğlu'nun babası bugün bir dilekçe verdi. Bu dilekçe de onlar da mezarın açılmasını, fethi kabir işleminin yapılmasını, DNA örneklerinin alınmasını, bu konuda kamu vicdanı ve kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bize göre artık mezarın açılmamasına ilişkin hiçbir makul meşru gerekçe kalmamıştır. Burada yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması."

Kaynak: ANKA