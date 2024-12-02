TUSAŞ Saldırısının Arkasındaki İsim İtalya'da Yakalandı

İtalyan haber ajansı ANSA ve İtalyan gazetesi La Repubblica, 50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya'nın tutuklandığını duyurdu. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Çetinkaya'nın isminin Tusaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında geçtiği ifade edildi.

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TUSAŞ Saldırısının Arkasındaki İsim İtalya'da Yakalandı

Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan saldırının arkasındaki isim olduğu düşünülen Velat Çetinkaya'nın, Ciampino kentinde tutuklandığı İtalyan basınında yer aldı.

TUSAŞ Saldırısının Arkasındaki İsim İtalya'da Yakalandı - Resim : 1

La Repubblica gazetesinde yer alan haberde, 50 yaşındaki Çetinkaya'nın, tüm Avrupa'da arandığı, Alman makamları tarafından terörizmle suçlandığı ve 2022 yılında Stuttgart mahkemesinin de tutuklama emri çıkardığı belirtildi.

İtalyan polisinin, Çetinkaya'yı günlük kiralık dairede yakalayarak Interpol eşliğinde Roma Temyiz Mahkemesi'ne götürdüğü bildirildi.

TUSAŞ Saldırısının Arkasındaki İsim İtalya'da Yakalandı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

23 Ekim 2024'te Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi ise yaralandı. Saldırıdan 2 gün sonra terör örgütü PKK saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

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Kaynak: Hürriyet

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