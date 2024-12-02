Kızını İstismar Edip İntihara Sürükledi, Mahkeme 50 Yıl Verdi: Ölümden Sonra Gelen Adalet..

İstanbul'da yaşanan olayda, 2009 yılından itibaren babasının cinsel istismarına maruz kalan kız çocuğu, 2011 yılına kadar devam eden süreçte evden kaçtı. 2021'de evlenen S.E, bir yıl sonra boşanarak, aile evine geri döndü. S.E'nin eve dönmesiyle birlikte babasının cinsel saldırıları devam etti. Babasının cinsel saldırısı sırasında, 4 Kasım 2022’de, telefonunun ses kaydını açarak olayı kayıt altına alan S.E, ses kaydını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunarak şikayetçi oldu.

İLK ŞİKAYETİ DİKKATE ALINMAMIŞ

Şüpheli baba T.E. soruşturma aşamasında verdiği ifadede kızının uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia ederek, kendisi hakkında daha önce de benzer ve asılsız iddialarda bulunduğunu ve bunlardan aklandığını belirtti. Bunun üzerine yapılan incelemede 2016 yılında da baba hakkında "çocuğun cinsel istismarı suçu"ndan soruşturma yürütüldüğü ve takipsizlikle sonuçlandığı bilgisi dosyaya girdi.

Öte yandan T.E. ifadesinde ses kaydının alındığı gün kızının evde uyuşturucu kullandığını, kendisinin de beraber uyuşturucu kullandığını, ne dediğinin farkında olmadığını, kızının kendisinden para almak için bu iddialarda bulunduğunu öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

İSTİSMAR MAĞDURU KADIN ÖLÜME SÜRÜKLENDİ

Soruşturma sürecinde müştekinin annesi, kızının; babasının kendisini istismar ettiğine dair 2012 yılında bazı olaylar anlattığını, böyle bir şeye ihtimal vermediği için o tarihlerde hiçbir başvuruda bulunmadıklarını söyledi. Kızının aradan geçen zaman içerisinde 2022 yılında da babası tarafından cinsel saldırıya uğradığından söylediğini ve buna dair ses kaydı dinlettiğini belirten anne, şikayet tarihinden sonra kızının sürekli kendisini arayarak yaşamına son vereceğini söylediğini ve intihar ettiğini aktardı. Anne, eşinin kızının ölümüne üzülmediğini ifade etti.

50 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayla ilgili, soruşturmanın tamamlanmasının ardından 13 Ocak 2022’de iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesiyle başlanan yargılama sürecinde 28 Kasım’da karar duruşması görüldü. Sanık T.E, 2011 yılından önceki eylemleri nedeniyle “Organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 14 yıl hapis cezası aldı, suçun öz evlada karşı işlenmesi nedeniyle de cezası 21 yıla yükseltildi.

Öte yandan, suçu farklı zamanda aynı kişiye karşı birden fazla işlediği için de 26 yıl 3 ay hapis cezasına yükseltildi. Sanık hakkında ayrıca 2022 yılındaki cinsel saldırı eyleminden dolayı, “Organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel saldırı” suçundan da 24 yıl hapis cezası aldı. Sanık T.E. toplam 50 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: ANKA