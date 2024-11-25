NATO Genel Sekreteri Rutte TUSAŞ'ta

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

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NATO Genel Sekreteri olarak 1 Ekim'de görevine başlayan Hollanda eski Başbakanı Mark Rutte, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştükten sonra sonra 23 Ekim'de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a geldi.

NATO Genel Sekreteri Rutte TUSAŞ'ta - Resim : 1

ZİYARET BASINA KAPALI

Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini ileteceği ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı öğrenildi.

NATO Genel Sekreteri Rutte TUSAŞ'ta - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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