TUSAŞ'ta Terör Saldırısı! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Şehit ve Yaralılar Var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İÇERİDEN İLK GÖRÜNTÜLER

TUSAŞ'taki terör saldırısında hala içeride kalanların olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta çok sayıda kişi görüldü.

YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

3 ŞEHİT, 14 YARALI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğunu açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanatii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Olay yerine çok sayıda ambulans geldi. Saldırıda yaralananlar hastanelere sevk ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

SALDIRGANLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Çatışma anında dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganların ellerinde silahlarla çatıştığı anlar kaydedildi.

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası özel harekat timleri helikopter ile olay yerine indi.

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası özel harekat timleri helikopter ile olay yerine indi#tusaş #patlama — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 23, 2024

YERLİKAYA TUSAŞ'TA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'a geldi.

YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.

ŞAHİN UYARDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör olayları sonrası medyanın sorumluluğuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir. Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir.

Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YAYIN YASAĞI GELDİ

Ebubekir Şahin, Ankara’da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

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Kaynak: AA-DHA-İHA