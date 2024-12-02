Örümcek Ağı Gibi Marmara'yı Sardı! Herkes Bitti Sanıyordu 3 Yıl Sonra Dirildi, Bu Kez Çok Farklı...

Balıkesir’de Erdek Körfezi'nde yapılan dalış incelemesi, Marmara için korkutan gerçeği ortaya çıkardı. 2021 yılında yaz aylarında Marmara Denizi’nin büyük bir kısmını kaplayan müsilaj, yeniden tehlike oluşturmaya başladı.

“MARMARA'YI SARMIŞ DURUMDA”

Müsilajın çok kısa bir sürede Marmara Adası ve çevresine yayıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, “4 hafta içinde Marmara'nın en kuzeyine kadar neredeyse ulaşmak üzere. Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında, örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda. Bugün daha da hatta yüzeye yaklaşmış durumda” diyerek uyardı.

İZMİT’E YAKLAŞIYOR

“Kıyıdan bakanlar müsilajı çıplak gözle gördüler, bu gösteriyor ki müsilaj yavaş yavaş yüzeye doğru yaklaşıyor” diyen Sarı, 1-2 hafta içerisinde müsilajın İzmit Körfezi’nde görüleceğini işaret etti.

"İHMAL EDERSEK, ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Acil bir eylem planının devreye sokulması gerektiğini vurgulayan Sarı, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Marmara Denizi'ne bir şekilde, çeşitli yollardan gelen kirlilik kaynaklarını kontrol etmemiz lazım. Evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve diğer atıkların hepsini kontrol etmemiz lazım. Peki, bu kadar kısa süre içerisinde edebilir miyiz, edebileceklerimiz var. Çalışmayan arıtma tesisleri var. Hızla onları çalışır hale getirmemiz gerekiyor.

Sarı, “Eğer ihmal edersek, görmezden gelirsek, bahar ve yaz aylarında zor günlerin bizi beklediğini unutmayalım” dedi.

Kaynak: DHA