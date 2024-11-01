TUSAŞ Saldırganlarının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Kanlı Saldırıdan Bir Gün Önce...

Edinilen bilgilere göre TUSAŞ’taki terör saldırısını gerçekleştiren terör örgütü PKK üyeleri Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek isimli iki teröristin İliç veya Kemaliye ilçesinden Divriğe geçtikleri tahmin edilirken Divriği'den Kangal’a geçip burada yemek yedikten sonra 12 bin lira karşılığında kiraladıkları taksiyle Ankara’ya gittikleri belirlendi.

Teröristler Ankara’ya geldikten sonra bir benzin istasyonunda Kangal’da kiraladıkları taksiden indi.

Teröristler saldırıdan önce ise TUSAŞ’a gasp ettikleri başka bir taksiyle gittiler. Saldırıda şehit olan 5 kişiden biri de teröristlerin gasp ettikleri bu taksinin şoförüydü.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki teröristin görüntüsü olaydan bir gün önce Kangal ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teröristlerin paramotorla hareket etmiş olabileceğini belirtmişti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sırtlarındaki çantada bomba olduğu düşünülen teröristlerin Kangal’da kiraladıkları taksinin şoförünün gözaltına alındıktan yapılan sorgusunda terör örgütüyle bir ilişki olmadığı anlaşıldı. Taksi şoförü bu gelişmenin ardından serbest bırakıldı.

Teröristlerin Divriği ve Kangal ilçesinde ki hareketleri ve temas kurduğu kişiler derinlemesine araştırılıyor.

Kaynak: İHA