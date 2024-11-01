Avrupa'nın Göbeğindeki Türk Büyükelçiliğini Bu Yöntemlerle Dinlemişler: MİT 60 Yıllık Arşivini Açtı, Yok Yok

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve çeşitli istihbarat servisleri tarafından 1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler, teşkilatın resmi internet sitesindeki 'Özel koleksiyon' bölümünde ziyaretçilerin erişimine sunuldu.

İstihbarat ajanları tarafından gizli takip ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan dinleme cihazlarının yerleştirildiği eşya ve objeler ise oldukça dikkat çekti.

Tuğla içine gizlenmiş dinleme cihazı, gizli kameralı robot kravat, ayakkabı topuğuna gömülü gizli ses kayıt cihazı ile Avrupa'da bir Türk büyükelçilik binasında bulunan dinleme cihazı paylaşılan fotoğraflar arasında kendine yer buldu.

AVRUPADAKİ ELÇİLİKLERİMİZİ BÖYLE DİNLEMİŞLER

1965 yılında Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında MİT çalışanları tarafından ele geçirilen diyafon ile ilgili düşülen bilgi notunda, söz konusu diyafonun büyükelçinin odasında gizli dinleme yapmak için karşı ülkenin istihbarat casusu tarafından yerleştirildiği ve bu amaçla kullanıldığı bilgisi verildi.

TUĞLA İÇİN DİNLEME CİHAZI

Yine Avrupa’da yer alan bir başka Türk büyükelçilik binasını dinlemek için tuğla içine özel olarak yerleştirilen dinleme cihazı da açılan arşivde yer aldı.

FOTOĞRAFA GİZLENEN MESAJLAR

İstihbarat tarihi boyunca sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olarak bilinen 'filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu'nun ise 1970'li yıllarda MİT tarafından gizli haberleşmelerde kullanıldığı bilgisi yer aldı. Kart üzerinde bulunan söz konusu şifreli metinlerin, bir büyüteç yardımıyla okunabilecek kadar küçük şekilde fotoğrafa monte edildiği, şifrenin ancak kimyasal bir çözelti kullanıldığında görünür hale geldiği aktarıldı.

Bu yöntem amacıyla seçilen ve arşivde yer alan fotoğrafın ise Anıtkabir olması dikkat çekti.

GİZLİ KAMERALI ROBOT KRAVAT

Paylaşılan diğer bilgilere göre; 1965-1980 yılları arasında ise broş görünümlü ve 1,5 santimetre çapındaki bir kamera sayesinde operasyonlarda görüntü almayı sağlayan robot kravatlar kullanıldı.

AYAKKABI VE SİGARA PAKETİ YÖNTEMLERİ

1967-1989 yılları arasında da ayakkabı topuğuna gizlenmiş dinleme cihazları, dönemin en çok kullanılan ancak riskli sayılan yöntemlerinden biri oldu.

Sigara paketlerine yerleştirilen telsiz vericiler, 2000'li yılların başından beri çeşitli operasyonlarda kullanıldı. Bu yöntem birçok operasyonda başarılı sonuçlar sağladı.

Kaynak: DHA