Karabük, Bolu, Çanakkale, Bursa, Kastamonu… Türkiye’nin ciğerleri tek tek küle dönerken uzmanlardan orman yangınlarıyla mücadelede alınması gereken önlemler yeniden hatırlatıldı. Prof. Dr. İbrahim Ortaş, topraktaki nem kapasitesini arttırmak için çalışma yapılması gerektiğini hatırlattı. Ortaş “Eskiden sadece Akdeniz'de yangın çıkardı, artık her yerde yangın çıkıyor” dedi.

Türkiye’yi Saran 'Alev Kapanı'nın Rotası Değişti! Kabusa Karşı En Etkili Önlem Ne? Uzmanı Açıkladı
Prof. Dr. İbrahim Ortaş, son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan orman yangınlarına ilişkin önemli uyarılar yaptı. Yangınların sadece doğayı değil, iklimi ve çevresel dengeleri de tehdit ettiğini belirten Ortaş toprak neminin yangın riskini azaltmada önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ciğerleri kül oldu

“ŞİMDİ HER YERDE”

Prof. Dr. Ortaş, geçmişte orman yangınlarının daha çok Akdeniz bölgesiyle sınırlı kaldığını ancak günümüzde Ege, Marmara ve Karadeniz gibi bölgelerde de sıkça yangın çıktığını belirtti.

Ortaş “İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte artık orman yangınları ülke genelinde görülüyor. İlkbaharda yeşeren otlar yazın kuruyarak adeta barut gibi yanıcı hale geliyor ve yangınların hızla yayılmasına neden oluyor” dedi.

TOPRAK NEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yangınların yayılmasında topraktaki nem seviyesinin önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Ortaş, yangınlarla mücadelede bu detaya odaklanılması gerektiğini ifade etti.

“Topraktaki nem kapasitesini nasıl artırabileceğimize dair bilimsel çalışmalar yapılmalı” diye belirten Ortaş “Kuraklıkla birlikte toprak daha kolay tutuşur hale geliyor. Yangın sonrası hemen ağaç dikmek yerine doğanın kendi yenilenme sürecini anlamak ve desteklemek daha etkili olabilir” diye konuştu.

YANGINLARIN YÜZDE 97’Sİ İNSAN KAYNAKLI

Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan eliyle çıktığını belirten Ortaş, “Tarım arazisi açmak ya da maden sahası oluşturmak için ormanlar yakılamaz. Türkiye'deki yangınların yüzde 96-97’si insan kaynaklı. Bu, çok ciddi bir oran. Ormanlarımızı kaybedersek iklim krizinin etkileri daha da derinleşir” diyerek ormanların karbon tutucu rolüne de dikkat çekti.

