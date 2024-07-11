Türkiye'nin Ticaret Satış Hacmi Yüzde 3,8 Eridi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin ticaret satış hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 erdi.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Ticaret Satış Hacmi Yüzde 3,8 Eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Yine mayısta motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,8 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi ise yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azaldı.

Etiketler
TÜİK
Son Güncelleme:
Taksi Ücretlerine Zam! Bir Ayda İkinci Taksi Ücretlerine Zam!
Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor
'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
Çocuğa Taciz İddiası: Meydan Dayağı Kamerada Çocuğa Taciz İddiası: Meydan Dayağı Kamerada
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Afyon’da Peş Peşe Korkutan Depremler! Afyon’da Korkutan Depremler!
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'