Türkiye'nin Ticaret Satış Hacmi Yüzde 3,8 Eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Yine mayısta motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,8 arttı.



Ticaret satış hacmi 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi ise yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azaldı.