Taksi Ücretlerine Zam! Bir Ayda İkinci

İzmir'de taksi ücretleri bir ayda ikinci kez zamlandı. Alınan yeni kararla indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıktı.

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Taksi Ücretlerine Zam! Bir Ayda İkinci

İzmir’de 1 ay önce zamlanan taksi ücretlerine bir zam daha geldi. Alınan yeni kararla indi-bindi ücreti 90 TL, kilometre ücreti ise 30 TL oldu.

İzmir’de taksi ücretlerine zam kararı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) geçti ve 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL’ye çıktı. İlk açılış ücreti 20 TL olarak belirlenirken, kilometre ücreti ise 30 TL oldu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık konuya ilişkin açıklamasında, 1 ay önce zam kararı alınmasının ardından neden tekrar bir fiyat artışı yapıldığını anlattı. Anık, “Biz 1 ay önce bir tarife uygulamıştık; fakat ondan sonra akaryakıta 6 lira daha zam geldi. Daha sonra biz İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek, revize yapmak istediğimizi söyledik ve revizemizi yaptık. Son karar, UKOME genel kurulundan geçti; yakın mesafe 90 TL, kilometre 30 TL, ilk açılış 20 TL oldu” dedi.

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