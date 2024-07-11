Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Yeni Fotoğraf

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın Edirne Cezaevi’nden yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Gazeteci Gülcan Dereli tarafından paylaşılan fotoğraf, tutuklu siyasetçilerin özleyenleri tarafından sevinçle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Adnan Selçuk Mızraklı, 21 Ekim 2019 tarihinde görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından gözaltına alınmış ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın 2022’de kararı bozmasına rağmen tahliye edilmeyen Mızraklı, yaklaşık 4 yıl 9 aydır tutuklu.

Yaklaşık 8 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise 16 Mayıs’ta yapılan Kobani davasının karar duruşmasında 42 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Demirtaş, 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet yerine, bu suça yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, suç işlemeye tahrik etme, terör örgütü propagandası ve halkı kanunlara uymamaya tahrik suçlarından toplamda 7 yıl daha hapis cezası aldı.

Demirtaş’a verilen toplam ceza, çeşitli beraat ve cezalarla birlikte 42 yılı buldu.