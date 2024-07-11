Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Yeni Fotoğraf

Edine Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Yeni Fotoğraf

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın Edirne Cezaevi’nden yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Gazeteci Gülcan Dereli tarafından paylaşılan fotoğraf, tutuklu siyasetçilerin özleyenleri tarafından sevinçle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Adnan Selçuk Mızraklı, 21 Ekim 2019 tarihinde görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından gözaltına alınmış ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın 2022’de kararı bozmasına rağmen tahliye edilmeyen Mızraklı, yaklaşık 4 yıl 9 aydır tutuklu.

Yaklaşık 8 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise 16 Mayıs’ta yapılan Kobani davasının karar duruşmasında 42 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Demirtaş, 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet yerine, bu suça yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, suç işlemeye tahrik etme, terör örgütü propagandası ve halkı kanunlara uymamaya tahrik suçlarından toplamda 7 yıl daha hapis cezası aldı.

Demirtaş’a verilen toplam ceza, çeşitli beraat ve cezalarla birlikte 42 yılı buldu.

Emeklinin Gözü Kulağı Bu Haberde! Kritik Zirveye Geri Sayım... Masada Hangi Rakamlar Var? Kritik Zirvede Hangi Rakamlar Konuşulacak?
Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
Marketlerdeki Fiyat Farkları Saç Baş Yolduruyor! Aynı Üründe Yüzde 300'lük Fiyat Farkı! Marketlerdeki Fiyat Farkları Saç Baş Yolduruyor!
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Afyon’da Peş Peşe Korkutan Depremler! Afyon’da Korkutan Depremler!
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'