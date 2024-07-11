Çocuğa Taciz İddiası: Meydan Dayağı Kamerada

Fatih'teki Topkapı Parkı'nda iddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi.

Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi.

Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi. Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı. Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktaki vatandaşlar tepki göstermeye devam etti.

Geçen hafta yaşanan olay kameralara yansırken, şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA