Dortmund, Milan ve Ajax’tan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Avrupa kulüpleri Borussia Dortmund, Milan ve Ajax, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Dortmund, Milan ve Ajax’tan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. Depremde bin 14 kişi yaşamını yitirdi. Depremdeki kayıplar üzerine dünyadan da taziye mesajları geldi.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, İtalya ekibi Inter Milan ve Hollanda takımı Ajax, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler, tüm kayıplar için üzgün olduklarını ifade etti.

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