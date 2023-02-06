Türkiye deprem felaketini konuşurken ATV Müge Anlı'nın programını yayımladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

30'dan fazla artçı depremin yaşandığı felakette, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yüzlerce kişi enkazın altında kaldı.

MÜGE ANLI PROGRAMINA DEVAM EDİLDİ

Depremin ardından tüm televizyon kanalları gündüz kuşağı programlarına ara verip felaket bölgesinden yayın yapmaya başladı. Ancak iktidara yakın Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki ATV ise akışını değiştirmedi.

Kanalda haftaiçi her sabah 10.00'da başlayan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bugün de yayımlandı.

Müge Anlı’nın programında, Kızılay’a bağış için bir SMS bildirisi dışında depreme ilişkin hiçbir içerik yer almadı.

TEPKİLERİN ARDINDAN YAYINA BAŞLADI

ATV uzun bir süre sonra, sosyal medyadaki tepkilerin ardından depreme ilişkin yayın yapmaya başladı.