Liderlerden Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

ERMENİSTAN

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Twitter mesajında "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır." dedi.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca Kazakistan'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'deki depremin değerlendirilmesi için bir acil durum toplantısı düzenlendiği paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

MACARİSTAN

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Türkiye'den gelen trajik haberleri duyduğumda şok oldum." diyerek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti.

LETONYA

Depreme ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarla ilgili yıkıcı haberler var." İfadelerini kullandı.

Rinkevics, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan "Türkiye’yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.

Colonna, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli bir depremin meydana geldiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Kahramanmaraş, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.

İTALYA

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli bir depremin vurduğu Türk halkının yanındayım. İtalya'nın yardımı eksik olmayacak. Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen bölgedeki tüm İtalyanlarla temas kuruyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, bir başka Twitter mesajında da İtalya'nın yakınlığını belirtmek ve İtalyan Sivil Savunmasının yardım için hazır olduğunu aktarmak üzere Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını da kaydetti.

İtalyan bakan, bir diğer Twitter mesajında "Yıllar süren savaşın ardından bir darbe de bugünkü depremle alan Suriye halkının da yanındayım." ifadesini kullandı.

Bu arada, İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki büyük depremin hemen ardından İtalyan kıyıları için "tsunami" uyarısı verirken, bu uyarı daha sonra kaldırıldı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim.”

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa üyesi olan Türkiye ile Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kluge, "DSÖ Avrupa, bu trajediye müdahalede Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'ya desteğini de taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Pakistan’a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad’ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan’ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirtti.

Başbakan Modi, "Kederli ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Onlarca binanın yıkıldığı depremde hayatını kaybeden yüzlerce şehit için Türkiye ve Suriye'ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, Filistin'in Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, depremi ve depremde yaşanan can ve mal kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

TDT olarak, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kardeş Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Ömüraliyev, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk halkının gücünün ve direncinin bu felaketin en kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA