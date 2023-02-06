ABD'den açıklama: Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yardıma hazırız

GERÇEK GÜNDEM - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4'lük depremin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın USAID ve diğer federal kurumlara depremden etkilenen bölgeler için olası yardım seçeneklerini değerlendirme talimatı verdiğini söyledi.

Sullivan ayrıca yardıma hazır olduklarını iletmek için Türk yetkililer ile temas halinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem