Türkiye'deki depremin ardından İtalya'da tsunami alarmı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İtalya'da tsunami alarmı verildi

Türkiye'deki depremin ardından İtalya'da tsunami alarmı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde, hemen ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedildi. Türkiye'de yaşanan depremin ardından İtalya'da tsunami alarmı verdi.

Sivil Savunma Dairesi, Ingv Tsunami Alarm Merkezi (CAT) tarafından işlenen verilere dayanarak, Türkiye'de gerçekleşen depremin İtalya kıyılarında tsunami dalgaları yaratabileceği ifade edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kıyı bölgelerinden uzaklaşmanız, yakınlardaki daha yüksek alanlara gitmeniz ve yerel makamların talimatlarına uymanız tavsiye edilir.

Tsunami, büyük bir su kütlesinin hızlı hareketiyle bir dizi deniz dalgası oluşturur. Uyarı, özellikle deniz seviyesinden çok yüksek olmayan ve hatta daha düşük olan bölgelerde kıyıya yakın yerlerdeki insanlar için gerçek bir tehlike belirtir. Sadece 0,5 metre yüksekliğindeki bir dalga bile tehlikeli sellere ve çok güçlü akıntılara neden olabilir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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