Elon Musk: Türk hükümeti onay verir vermez Starlink uydularımızı gönderebiliriz
Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.
SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.
Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem