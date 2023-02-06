Elon Musk: Türk hükümeti onay verir vermez Starlink uydularımızı gönderebiliriz

Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.

Elon Musk: Türk hükümeti onay verir vermez Starlink uydularımızı gönderebiliriz

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.

Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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