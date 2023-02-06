Malatya'da bakımevi önünde yardım çığlıkları: İçeride hastalar var

Malatya’da Güven Bakım Evi’ndeki hastalar da bulundukları binadan çıkartıldı. Soğuk havada dışarda olan hasta ve engelli vatandaşları videoya çeken bakımevi çalışanı yetkililerden yardım talep etti.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. Depremde bin 14 kişi yaşamını yitirdi.

Artçı depremlerin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar bulundukları binaları terk etti.

Malatya’da Güven Bakım Evi’ndeki hastalar da bulundukları binadan çıkartıldı. Soğuk havada dışarda olan hasta ve engelli vatandaşları videoya çeken bakımevi çalışanı yetkililerden yardım talep etti. Çalışan, “Hastalar soğuktan donmak üzere, içeride halen hastalarımız var lütfen yardım edin” dedi.

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