Yıkılan binalarda ihmal: 66 savcı soruşturacak

Deprem bölgesindeki Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da HSK tarafından 66 savcı görevlendirildi.

Yıkılan binalarda ihmal: 66 savcı soruşturacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 432'ye (14:39) yükseldi. 21 bin 103 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK tarafından başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak üzere 66 ilave savcı görevlendirildi.

Savcılar yıkılan binalarda ihmal iddialarını soruşturacak.

Deprem felaketinde ikinci gün: 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyorDeprem felaketinde ikinci gün: 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyorGündem
Etiketler
Deprem
1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm 1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm
Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
Deprem paylaşımına gözaltı Deprem paylaşımına gözaltı
850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibini deprem bölgesinde 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibini deprem bölgesinde
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı