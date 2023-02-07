Yıkılan binalarda ihmal: 66 savcı soruşturacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 432'ye (14:39) yükseldi. 21 bin 103 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK tarafından başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak üzere 66 ilave savcı görevlendirildi.

Savcılar yıkılan binalarda ihmal iddialarını soruşturacak.