Deprem paylaşımına gözaltı
Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan M.T. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Bilecik'te, sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgi paylaşımı yaptığı belirlenen M.T. isimli şahıs dün Aşayis Şube ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Bilecik Adalet Sarayı'na getirildi.
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem başlatılan M.T.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: ANKA
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