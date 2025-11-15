Türkiye Yasta... Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Küba Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı.

Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti. Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü. Şehit Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece'deki eski mezarlıkta defnedildi.

'CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM'

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz'ın en son Pazar günü oğlunun doğum gününü kutlamak için geldiği ve daha sonra göreve gittiği. Ailesine 'cuma günü yanınızdayım, geleceğim' dediği öğrenildi.

'PİLOT OLMAK HAYALİYDİ'

Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim, "Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, vatanını seven Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu. En son oğlunun doğum gününde pazar günü konuşmuştuk. Oğlu da onun gibi olmak istiyor. Oda pırlanta. Oda pilot olmasa da uçaklar yapacak, o kadar zeki bir çocuk" dedi.

Kaynak: DHA-İHA

