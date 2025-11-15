Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu

Meteoroloji'nin sağanak uyarısının ardından dün Hatay, Mardin ve Diyarbakır'da şiddetli sağanak etkili oldu. Üç kentte de cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, dereler taştı.

Son Güncelleme:
Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu - Resim : 1

Yağış nedeniyle ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları göle döndü. Sürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı. İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu - Resim : 2

MARDİN

Şiddetli yağışın etkili olduğu Mardin'de de aynı manzara ortaya çıktı. Bazı cadde ve sokaklar, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu - Resim : 3

Kızıltepe ile Artuklu ilçelerinde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıltepe ilçesi kırsalında da bazı dereler taştı.

Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu - Resim : 4

İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde taşan dere ile beraber tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu - Resim : 5

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki Alipınar Köprüsü’nün alt kısmı ile Elazığ Bulvarı ve 75’inci Cadde’de bulunan bazı yollar suyla doldu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Diyarbakır Hatay Sağanak yağış
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Çalışanını Beyzbol Sopasıyla Dövmüştü... Ünlü Oyuncu Bahadır Ünlü’nün Şoke Eden İfadesi Ortaya Çıktı Çalışanını Beyzbol Sopasıyla Dövmüştü... Ünlü Oyuncu Bahadır Ünlü’nün İfadesi 'Pes' Dedirtti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kadınlar Hiçbir Yerde Güvende Değil! Yasemin, Ayrıldığı Erkek Tarafından Börekçide Katledildi Yasemin, Ayrıldığı Erkek Tarafından Börekçide Katledildi
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı
Zehirlenen Ailenin Fatih'te Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı