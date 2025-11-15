Hatay, Mardin, Diyarbakır... Sağanak Yağış Üç İli Teslim Aldı, Hayat Durdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları göle döndü. Sürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı. İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

MARDİN

Şiddetli yağışın etkili olduğu Mardin'de de aynı manzara ortaya çıktı. Bazı cadde ve sokaklar, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kızıltepe ile Artuklu ilçelerinde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıltepe ilçesi kırsalında da bazı dereler taştı.

İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde taşan dere ile beraber tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki Alipınar Köprüsü’nün alt kısmı ile Elazığ Bulvarı ve 75’inci Cadde’de bulunan bazı yollar suyla doldu.

Kaynak: DHA