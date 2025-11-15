Kadınlar Hiçbir Yerde Güvende Değil! Yasemin, Ayrıldığı Erkek Tarafından Börekçide Katledildi

Kadın cinayetlerinin son adresi Bursa oldu... Yasemin Bulut, bir börekçide ayrıldığı Fevzi K. tarafından silahla katledildi. Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan erkek hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerinin sonuncusu Bursa'da meydana geldi. Nilüfer ilçesinde, Yasemin Bulut (40) isimli kadın ayrıldığı Fevzi K. isimli erkek tarafından bir börekçide katledildi.

Yasemin olay yerinde hayatını kaybetti, aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kadın cinayetleri Bursa
