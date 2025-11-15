Çalışanını Beyzbol Sopasıyla Dövmüştü... Ünlü Oyuncu Bahadır Ünlü’nün Şoke Eden İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda çalışanını tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darbeden oyuncu Bahadır Ünlü’nün tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ifadesi pes dedirtti. “Üzerime yürüdü, kendimi savundum” diyen Ünlü’nün eşini darbettiği ve çocuğunun ayakkabılarını parçaladığı görüntüler de gündeme bomba gibi düştü.

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.’ye hırsızlık yaptığını öne sürerek tekme ve yumruklarla saldırdı. Çalışanı havaya kaldırıp yere çarpan Ünlü, daha sonra beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Dakikalarca süren saldırıyı kendi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Ünlü’nün, araya girmeye çalışanları ittiği ve darbetmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespiti üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. Mekan gerekli incelemenin ardından mühürlenmiştir" denildi.

'KASTAN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bahadır Ünlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

'ÜSTÜME YÜRÜDÜ, SOPAYLA KENDİMİ SAVUNDUM'

Cezaevine gönderilen Bahadır Ünlü’nün ifadesi ortaya çıktı. Ünlü ifadesinde, "Ben yaklaşık tam tarihini hatırlamamakla birlikte 3-4 ay önce Tomtom Mahallesi’ndeki işletmemde İranlı çalışanın ismini İsmail N. olarak bildiğim bende herhangi bir iletişim numarası olmayan şahıs işletmemde farklı gün ve tarihlerde hesaplarda usulsüzlük yaptığını farkettim.

Şahsa neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda şahıs bunu reddederek üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Daha sonra aramızda arbede yaşandı. Ben de kendimi bahse konu işletmede dekor olarak bulunan beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım. Tarafımıza izlemiş olduğumuz videodaki şahıs benim. Bu şekilde karşınızda olduğum için pişmanım" dedi.

'MÜHRÜ KİMİN KIRDIĞINI BİLMİYORUM'

Ünlü, "Ben de bugün yani 13 Kasım günü saat 22:00 sıralarında işletmeme gelen sivil polisler yapmış oldukları çalışmalarda işletmemin mühürlü olduğunu söylediler ve belediye başvurusu için belediyeye başvurmuştum ancak hala onaylanmadı. Bu süre zarfında işletmemde çalışmaya devam ettim. Mührü kimin kırdığını bilmiyorum. Bu konuyla alakalı üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ DARBETTİ, ÇOCUĞUNUN AYAKKABISINI PARÇALADI

Diğer yandan Bahadır Ünlü’nün sosyal medya platformunda açtığı bir canlı yayında, eşine vurduğu ve saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Ünlü’nün çocuğunun gözü önünde ayakkabılarını parçaladığı anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

