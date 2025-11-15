Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı!

Restoranında çalışanına vahşice saldırdığı görüntüleri ortaya çıkan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü tutuklandı.

Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı!
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu’nda işlettiği restoranda çalışanına vahşice saldırdı. Olay, 13 Kasım günü Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre Ünlü, hırsızlık yaptığını öne sürdüğü bir çalışanını önce tekme ve yumruklarla darbetti, ardından eline aldığı beyzbol sopasıyla vurmaya devam etti. Şiddet anlarını da kendi cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞLETMESİ DE MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Ünlü’ye ait restoranı mühürledi. Belediyenin daha önce de aynı işletmeye yönelik işlem yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: Halk TV

