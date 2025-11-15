AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.08'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ayrıca saat 11.46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Saat 11.46'da gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 12,11 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi