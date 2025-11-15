AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da Deprem
Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 11.08'de 3.9 ve saat 11.46'da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.08'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD ayrıca saat 11.46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Saat 11.46'da gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 12,11 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:11:46:18 TSİ
Enlem:39.14944 N
Boylam:28.32028 E
Derinlik:12.11 km
Detay:https://t.co/sc52R5ynCd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: