AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da Deprem

Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 11.08'de 3.9 ve saat 11.46'da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.08'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ayrıca saat 11.46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Saat 11.46'da gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 12,11 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Balıkesir
Son Güncelleme:
Halit Yukay'ın Ölümünde 100 Gün Sonra Kritik Gelişme: Gemi Kaptanı İçin İstenen Ceza Belli Oldu Halit Yukay'ın Ölümünde 100 Gün Sonra Kritik Gelişme
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Bugün Başladı? Kimleri Kapsıyor, Ne Zamana Kadar Sürecek, Cezası Ne Kadar? Trafiğe Çıkacaklar Dikkat! Bugün Başladı?
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe
Yoğun Kar Yağışı Bölgede Hayatı Felç Etti! 3 İlde Ulaşım Tamamen Durdu Yoğun Kar Yağışı Bölgede Hayatı Felç Etti! 3 İlde Ulaşım Tamamen Durdu
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı
Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı! Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı!