Türkiye Uçak Kazasında Şehit Düşen 20 Vatan Evladını Sonsuzluğa Uğurluyor

Salı günü, Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan ve içerisinde 20 askerimizin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düşmüş, 20 askerimiz şehit olmuştu. 20 vatan evladı bugün son yolculuklarına uğurluyor...

Şehitlerimizin naaşlarının Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk tören Mürted Hava Üssü'nde düzenlendi. Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.

Türkiye şehitlerini memleketlerinde son yolculuklarına uğurluyor... İşte anbean gelişmeler:

14.16 KAYSERİ ŞEHİDİNE VEDA ETTİ

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de toprağa verildi. Şehit İlgen için Kalemkırdı Camisi'nde düzenlenen törene Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar katıldı.

13.59 SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kayseri'deki Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Protokol üyeleri, törende evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen'in ailesine başsağlığı diledi.

İlgen'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

13.34 SAMSUN ŞEHİDİNE KAVUŞTU

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Ankara'da düzenlenen törene katılan, şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsun'a getirildi. Askeri kargo uçağından alınan şehidin tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli, asker selamı vererek şehidi karşıladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

13.09 ŞEHİT AKIN KARAKUŞ İÇİN TÖREN

Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

13.00 DEVLET ERKÂNI CENAZEDE

Cüneyt Kandemir, Ümit İnce, Cem Dolapci için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye devlet erkanı ve birçok siyasi isim katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehitlerimiz için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genelkurmay Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da cenazede yer aldı.

12.56 ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın babası Kadir Korkmaz ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Korkmaz'a başsağlığı ve sabır dileyerek, şehitlerin Hazreti Muhammed'e komşu olacağını belirtti.

12.53 NURİ ÖZCAN İÇİN TÖREN

Şehit olan Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Zonguldak Havalimanı’nda tören düzenlendi.

12.41 EMRAH KURAN İÇİN TÖREN

Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

12.09 İKİ ŞEHİDİN CENAZESİ AMASYA'DA

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Cenazeleri şehitlerin ailelerinin yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

Askerlerin omzunda cenaze araçlarına konulan şehitlerden Kaplan'ın naaşı kara yoluyla Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine, şehit İbbiği'nin naaşı ise Çorum'un Yaydiğin köyüne gönderildi.

11.40 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine gönderdiği mesajda taziye dileklerini iletti.

11.11 ŞEHİTLERİMİZ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Törenin ardından Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi İstanbul, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi Bursa, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi Kayseri, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi Eskişehir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın cenazesi Amasya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi Niğde, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi Tekirdağ, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi Sakarya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi Muğla’nın Milas ilçesi, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi Bursa, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi Samsun, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi Kırklareli, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi Çorum, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi Bilecik, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesi Balıkesir'e gönderildi.

10.44 ANKARA'DA İLK TÖREN

Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti.

Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.

Şehit askerlerin kimlik bilgileri ise şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"

07.24 ADLİ TIPTAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA-DHA-İHA