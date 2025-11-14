Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun Son Mesajı Türkiye'yi Ağlattı! 'Sen Şehit Olmuşsun...'

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçağın şehitlerinden Ahmet Yasir Kuyucu’nun, kazadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı. Kardeşinin rüyasında gördüğü acı gerçeği mesajla söylemesi ve şehidimizin verdiği yanıt, Türkiye’yi yasa boğdu.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun Son Mesajı Türkiye'yi Ağlattı! 'Sen Şehit Olmuşsun...'
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin adli tıp işlemleri tamamlandı. Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan kimlik tespitinin ardından naaşlar, Mürted Hava Üssü’ndeki törenle memleketlerine gönderildi.

Şehitlerimiz arasında yer alan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun kız kardeşiyle kazadan sadece saatler önce yaptığı son mesajlaşma ortaya çıktı. Kardeşinin, sabahın erken saatlerinde ağabeyine attığı mesaj, yaşanan acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun Son Mesajı Türkiye'yi Ağlattı! 'Sen Şehit Olmuşsun...' - Resim : 1

'SEN ŞEHİT OLMUŞSUN'

Kız kardeşi önce “Ağabeyim, iyi misin?” diye sorarken, şehidimiz “İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?” diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine kız kardeşi, rüyasında ağabeyini gördüğünü söyleyerek şu ifadeleri yazdı:

“Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum.”

Bu sözler üzerine şehidimiz onu teselli etmeye çalışarak, “Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerdee. Üzülme gardaşım.” şeklinde karşılık verdi.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun Son Mesajı Türkiye'yi Ağlattı! 'Sen Şehit Olmuşsun...' - Resim : 2

Acı haber kısa süre sonra tüm Türkiye’ye ulaşırken, şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun cenazesi memleketi Konya’ya getirildi. Şehidimiz, cuma namazının ardından Musalla Mezarlığı Namazgahı’nda kılınacak cenaze namazıyla birlikte Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

