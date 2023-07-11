Türkiye kişi başına düşen polis sayısında Avrupa üçüncüsü

Türkiye, 100 bin kişi başına düşen polis sayısı ile Avrupa'da birinci sırada. Kişi başına düşen polis sayısında ise Karadağ ve Sırbistan’ın ardından üçüncü sırada.

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Türkiye kişi başına düşen polis sayısında Avrupa üçüncüsü

Avrupa’da polis sayısının en fazla olduğu ülke konumunda bulunan Türkiye, kişi başına düşen polis sayısında Karadağ ve Sırbistan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. 

Euronews'in aktardığına göre, AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de 100 bin kişi başına 568 polis düşüyor. Bu sayı 2019-2021 yılları ortalamasına göre AB’de 335. 

100 bin kişi başına düşen polis sayısında zirvede Karadağ (678) bulunurken, ikinci sırada Sırbistan (596, 2015 verisi) var. Üçüncü sıradaki Türkiye’nin ardından Kıbrıs (547) ve Yunanistan (520) geliyor.

KİŞİ BAŞINA EN AZ POLİSİN DÜŞTÜĞÜ ÜLKE FİNLANDİYA

Avrupa’da kişi başına en az polisin düştüğü ülke ise Finlandiya. Bu ülkede 100 bin kişi başına 137 polis düşerken ardından Norveç (168, 2014 verisi), İzlanda (179) ve Danimarka (195) geliyor.

Nüfus olarak AB’nin en büyük ülkelerinden Almanya’da 100 bin kişi başına 307 polis düşerken bu oran Fransa’da 323, Hollanda’da 296, Romanya’da 252. Son verinin 2016 yılına ait olduğu İngiltere ve Galler’de ise bu oran 212.

AB ortalamasının üstünde yer alan bazı ülkeler ise şöyle: Belçika (336), Avusturya (360), İspanya (376), İtalya (399) ve Bulgaristan (421).

TOPLAM POLİS SAYISINDA TÜRKİYE ZİRVEDE

Eurostat verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de 475 bin polis görev yapıyordu. Toplam polis sayısında Türkiye Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Türkiye’deki polis sayısı 2016-2021 dönemini kapsayan son 5 yılda yüzde 31 artış gösterdi.

Türkiye’nin ardından Almanya (255 bin), İtalya (238 bin), Fransa (217 bin) ve İspanya (178 bin) geliyor.

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