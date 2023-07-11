Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Isparta'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Kaza yerinde incelemede bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş, midibüsün Uluborlu'ya bağlı İleydağı köyünde çalışan tarım işçilerini Burdur'a taşıdığını söyledi. Midibüsün kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra demir bariyerleri kırıp devrildiğini belirten Baruş, midibüsteki 33 kişiden 1'inin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Midibüsün çarpıştığı araçta 3 kişinin bulunduğuna bildiren Baruş, "35 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Yaralı vatandaşlarımızı hem Keçiborlu'daki hastaneye hem de Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdık. Şu anda olay yerinde yaralımız kalmadı. Diğer vatandaşlarımızın durumu iyi, bazıları ayakta, bazıları da yatarak tedavi görüyor" dedi. 

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