Büyükada Rum Yetimhanesi'nde "yönetim" krizi: Seçimle gelen yönetimin mazbatası iptal edildi, yeniden başa geçen eski yönetime dava

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı’nda yapılan seçimler bir türlü nihayet bulamıyor.

24 Nisan’da seçilen yeni yönetimin mazbatasının alınmasının ardından Haziran ayında eski yönetimin itiraz sonucunda mazbata iptal edildi.

Yeni yönetimin Nisan ayında mazbatayı almasından 2 gün sonra bölge idare mahkemesi tarafından “geriye dönük olarak” yürütmeyi durdurma kararı verildi. 2 gün içerisinde çıkan karar sonucunda süreç ilk seçimin yapıldığı 24.12.2022 tarihine doğru geriye çekildi. 2022 yılının Aralık ayında yapılan seçimde eski yönetim aday olan listeyi adaylıktan düşürerek seçime tek başına girmişti. Mahkemenin kararının ardından yeni yönetime verilen mazbata 02 Haziran’da iptal edildi.

MAZBATA İPTALİ İÇİN BİR DAVA DAHA

Mazbatanın iptal edilmesinden 1 ay sonra yeni yönetimden ilk kez açıklama geldi.

Yönetim Kurulu adayları mazbatanın iptal edilmesinin ardından eski yönetime verilen mazbatanın iptaline ilişkin olarak mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada “Yaşanan bu gelişmelerin her şeyden önce seçim yönetmeliğinin aksaklıklarını açıkça ortaya koyduğu bir gerçektir. Ancak unutulmamalıdır ki, yasal düzenlemeler daima insan aklı ve vicdanı ile hayat bulur. Dolayısıyla aslolan yasal düzenlemeleri uygulayanların niyetidir. Neyi amaçladıkları, hangi saikle hareket ettikleridir. Nitekim sırf her iki seçimin düzenlenme koşulları dahi bunun açık bir göstergesidir. Seçimler, değişime ve fırsat eşitliğine imkân tanıyan en önemli demokratik enstrümandır. Seçimden korkanlar ise statülerini korumaktan başka derdi olmayanlardır. Hırsın, inadın, ihtirasın bedelini ise zor koşullarda varlığını ve kültürünü korumaya çabalayan cemaat mensuplarımız ödemektedir” denildi.

“HER BİRİMİZE DAYATILAN BU STATÜKOCU ZİHNİYET VE DESTEKÇİLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bizler, seçmenlerin gerçek iradesiyle elde ettiğimiz temsil hakkımızı yeniden elde edinceye kadar, atalarımızdan miras kalan ve cemaatimizin temel ihtiyaçları ve refahı için bizlere emanet edilen kurumlarımıza sahip çıkma azmi ve adalete olan inancımızla, cemaatin beklentileri doğrultusunda her birimize dayatılan bu statükocu zihniyet ve destekçileriyle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

NE OLMUŞTU?

32 yıldır seçim yapamayan Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçimlerinde, Dimitri Karakaş başkanlığındaki mevcut yönetime karşı rakip bir liste oluştu. Yeni listenin adaylarının askıya çıkmasının ardından bazı isimler hakkında iddialar ortaya atılarak itiraz süreci başlatıldı.

Seçim Tertip Heyeti, listeden bir kişinin Yunanistan Başkonsolosluğu'nda çalıştığı ve ajan olabileceği gerekçesini öne sürdü. Ayrıca bir kişinin de ruhani (din görevlisi) olduğu ve bir başka adayın ise üç farklı vakıfta yönetimde olduğu gerekçesiyle aday olamayacağı söylendi. Ajan olduğu iddia edilen ve ruhani olduğu söylenen kişilerin adaylıkları düşürülürken diğer adayın, adaylık süreci devam etti. Mevcut yönetimin seçtiği seçim tertip kurulu, karşı listeye düşürerek seçime yalnız gitti.

İtirazların ardından Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü sürece el koydu, mevcut yönetime yetki belgesini vermeyerek seçimi iptal etti. VBM, kendi belirleyeceği seçim tertip heyetiyle 9 Nisan'da Yetimhane Vakfı'nın yeniden seçim yapmasına karar verdi.