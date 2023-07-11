Avukata saldırmıştı: Maseratili polis 'intihar' etti

Manisa'dan İstanbul'a dönerken Avukat Fatih Uzun, trafikte yaşanan tartışma sırasında polis Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından darp edilmiş ve bacağı iki yerden kırılmıştı.

Olayın ardından polis Üçgül'ün kullandığı 8.5 milyon TL değerindeki Maserati marka otomobil Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

İNTİHAR ETTİ

Maseratili polis olarak bilinen Üçgül'ün intihar ettiği duyuruldu.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu’nda bugün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde ilk inceleme yapılırken, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi bekleniyor.

"BANA GÖRE ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM"

Gazeteci Fatih Altaylı, Üçgül'ün ölümünü "Maseratili polis olarak bilinen HTÜ Muğla Dalyan’da yol kenarında kafasına sıkarak intihar etmiş. Bana göre şüpheli bir intihar. Çok önemli bir ağın parçası gibi görünüyordu" ifadeleri ile değerlendirdi.