Vizesi iptal edilmişti: Zafer Partisi Suriye'ye Ümit Özdağ olmadan gidiyor

Genel Başkan Ümit Özdağ'ın vizesinin iptal edilmesinin ardından, Zafer Partisi ülkeye 3 kişiden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.

Son Güncelleme:
Vizesi iptal edilmişti: Zafer Partisi Suriye'ye Ümit Özdağ olmadan gidiyor

Suriye’ye gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın vizesinin iptal edilmesinin ardından, programı tamamlamak için bir parti heyeti yola çıktı.

Üç kişilik heyet, Suriye’nin başkenti Şam, Lazkiye ve Halep’e gidecek. Heyetin ziyareti 15 Temmuz’da tamamlanacak.

Suriye’ye gidecek heyette, eski dışişleri bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nezih İlter Karaman yer alıyor.

Vizesi iptal edilmişti: Zafer Partisi Suriye'ye Ümit Özdağ olmadan gidiyor - Resim : 1

Zafer Partisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, genel başkan yardımcılarından oluşan heyetle birlikte Suriye’de savaşın bittiğini göstermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gideceğini açıklamıştı. Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Suriye’ye giriş vizesi Suriye hükümeti tarafından iptal edildi. Zafer Partisi heyeti, programı aynen gerçekleştirmek üzere Prof. Dr. Ümit Özdağ olmadan Suriye’ye gidiyor.” 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Zafer Partisi Ümit Özdağ Suriye
Son Güncelleme:
Adana'da orman yangını Adana'da orman yangını
İzmir'de memurlardan zam protestosu: Patetes, soğan, limon ve simit sattılar Memurlardan zam protestosu: Patetes, soğan, limon ve simit sattılar
En sevimli 3 burç ve en sevimsiz 3 burç belli oldu! İnsanı çileden çıkarma konusunda ustalar... En sevimli 3 burç ve en sevimsiz 3 burç belli oldu! İnsanı çileden çıkarma konusunda ustalar...
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
Emekli maaş zammında son dakika sürprizi: Zam oranı değişecek mi? Emekli maaş zammında son dakika sürprizi!
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!