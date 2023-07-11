Vizesi iptal edilmişti: Zafer Partisi Suriye'ye Ümit Özdağ olmadan gidiyor

Suriye’ye gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın vizesinin iptal edilmesinin ardından, programı tamamlamak için bir parti heyeti yola çıktı.

Üç kişilik heyet, Suriye’nin başkenti Şam, Lazkiye ve Halep’e gidecek. Heyetin ziyareti 15 Temmuz’da tamamlanacak.

Suriye’ye gidecek heyette, eski dışişleri bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nezih İlter Karaman yer alıyor.

Zafer Partisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, genel başkan yardımcılarından oluşan heyetle birlikte Suriye’de savaşın bittiğini göstermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gideceğini açıklamıştı. Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Suriye’ye giriş vizesi Suriye hükümeti tarafından iptal edildi. Zafer Partisi heyeti, programı aynen gerçekleştirmek üzere Prof. Dr. Ümit Özdağ olmadan Suriye’ye gidiyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem